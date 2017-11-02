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Özer Hurmacı'ya futboldan 6 ay men

Trabzonspor ile sözleşmesini haksız nedenden dolayı fesh eden Özer Hurmacı, futboldan 6 ay men edildi.

Spor / 02 Kasım 2017 Perşembe 17:38
Özer Hurmacı'ya futboldan 6 ay men

Trabzonspor'dan Özer Hurmacı ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi: 'Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun bugün aldığı karar ile, profesyonel futbolcu Özer Hurmacı'nın şirketimizle olan sözleşmesini haksız nedenle feshettiğine, futbolcu tarafından talep edilen 6,4 milyon TL fesih tazminatının reddine ve futbolcunun 6 ay süre ile tüm müsabakalardan men edilmesine karar vermiştir.'

TrabzonsporÖzer Hurmacı


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