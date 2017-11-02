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İstanbul'da yarın bu yollara dikkat

Türk Telekom Stadyumunda Galatasaray A.Ş.-Gençlerbirliği takımları arasında yarın saat 20.00’de oynanacak olan İlhan CAVCAV Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Spor / 02 Kasım 2017 Perşembe 11:49
İstanbul'da yarın bu yollara dikkat

Türk Telekom Stadyumunda Galatasaray A.Ş. - Gençlerbirliği takımları arasında yarın saat 20.00'de oynanacak olan İlhan CAVCAV Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle yarın saat 17.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe Kapatılacak Yollar ve Alternatif Güzergahlar şöyle:

'Güney Yan Yolda bulunan İspark Otopark alanı dolana kadar Tem Kuzey Yan Yoldan Güney Yan Yola Dönüş Varyantı araç trafiğine açık olacak, İspark Otoparkı dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak, alternatif olarak araç sürücüleri Tem Kuzey Yan Yol Okmeydanı dönüşleri - Tem Güney Yan Yol Bağlantı yolunu kullanacak.

Maç başladığında Tem Kuzey Yan Yol araç trafiğine kapatılacak, Tem Kuzeye direkt ve Tem Kuzeyden Güneye bağlayan varyanta akım verilecek, Tem Kuzey Yan Yol araç trafiğine kesildiği zaman Tem Kuzeyden Güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacak.'

Spor Toto Süper LigOkmeydanıTürk TelekomGençlerbirliğiGalatasaray


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