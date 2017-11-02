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Galatasaray'da yaprak dökümü

Galatasaray, Igor Tudor'un 10 haftada 1 dakika bile görev vermediği Ryan Donk'u devre arasında kesin olarak takımdan gönderecek.

Spor / 02 Kasım 2017 Perşembe 16:42
Galatasaray'da yaprak dökümü

Yaz transfer döneminde 10 yabancıyı kadrosuna katan Galatasaray devre arasında bir yabancı takviyesi daha yapmaya karar verdi. Tudor'un ilk 10 haftada bir dakika bile şans vermediği Ryan Donk ile yollarını kesin olarak ayıracak sarı-kırmızılılar, transfer için arayışlara başladı. Denayer beklentileri karşılayamadığı için Maicon'a yeni bir partner bulunacak.



KENDİNE KULÜP BULAMAZSA KOVULACAK

Scout ekibinin İgor Tudor'a 10 kişilik bir liste hazırladığı öğrenildi. 14 yabancıya sahip Galatasaray'da Donk ayrılmak için gün sayıyor. İdmanlarda bile fazla şans bulamayan Hollandalı oyuncu kendisine kulüp bulamazsa yönetim tazminatını ödeyip sözleşmeyi tek taraflı feshedecek.

Ryan Donkİgor TudorMaiconGalatasaray


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