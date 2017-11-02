Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta karşılaşmasında Alman ekibi Hoffenheim ile mücadele etti. Turuncu-lacivertliler, bu müsabaka ile Avrupa kupalarındaki 14. maçına çıktı. Bugüne kadar grupta oynadığı müsabakalardan galibiyet alamayan Başakşehir, İstanbul'da oynadığı Hoffenheim'a son dakikalarda Visca'nın attığı gol ile 1-1 berabere kaldı.



Başakşehir, Avrupa kupalarındaki en son ve tek galibiyetini bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme ikinci maçında Belçika ekibi Club Brugge'ü 2-0 mağlup ederek almıştı. İstanbul ekibi, bu maçtan sonra oynadığı 6 maçtan 3 yenilgi, 3 beraberlik aldı.





