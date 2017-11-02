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Derbide büyük skandal

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve golsüz berabere sonuçlanan derbi maçı öncesi Tük Telekom Arena Stadyumu'nun kapılarında sahte polis krizi yaşandığı ortaya çıktı.

Spor / 02 Kasım 2017 Perşembe 11:11
Derbide büyük skandal

Spor Toto Süper Lig'i 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve golsüz berabere sonuçlanan derbi maçı öncesi Tük Telekom Arena Stadyumu'nun kapılarında sahte polis krizi yaşandığı ortaya çıktı.

Maç günü TT Arena'da bilet bulamayan 8 Galatasaray taraftarının, polis kıyafetleri giyerek bir süre kapıdaki kontrol noktasında bekledikleri daha sonra amir polislerden birinin ismini vererek 'bize içeride görev verdi' diye sahaya girmeye çalıştıkları öğrenildi.

Ancak ismini verdikleri müdürün o gün görevde olmamasından şüphelenen diğer polis memurlarının kimlik sormasıyla taraftarların foyası da ortaya çıktı. Yapılan kontrollerde taraftarlardan bazılarının üzerinden sahte polis kimliği de çıktı. Sahte kimliklerden birine yapıştırılan oyuncu fotoğrafı da dikkat çekti. 8 taraftar hakkında işlem yapılırken, maçlara giriş yasağı cezası da verildi.

Derbi MaçıSahte PolisFenerbahçeSpor Toto Süper LigGalatasaray


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