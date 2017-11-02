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Beşiktaş'a dev gelir

Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan Siyah-Beyazlılar, 39.7 milyon Euro yani 175 milyon TL'yi resmen kasasına koydu.

Spor / 02 Kasım 2017 Perşembe 10:18
Beşiktaş'a dev gelir

Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu mücadele ile göğsümüzü kabartan Siyah- Beyazlılar, sergilediği performansın karşılığını da fazlasıyla alıyor. Öyle ki Beşiktaş, dün Monaco ile berabere kalarak 500 bin Euro'luk başarı primini hak ederken, toplam kazancını 39.7 milyon Euro'ya (175 milyon TL) çıkarttı.

175 milyon TL'lik müthiş geliri resmen kasasına koyan Siyah-Beyazlılar, gruptan çıkması halinde 6 milyon Euro'luk son 16 primini alacak. 200 milyon TL barajını geçmesine kesin gözle bakılan Kartal, galibiyetlerle birlikte bu rakamı artırabilir.



REKORU GELİŞTİREMEDİ

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde de 3'te 3 yapan ilk Türk takımı olan Beşiktaş, dün bu rekoru geliştirme fırsatını geri çevirdi. İkinci yarıda Babel ve Quaresma ile net fırsatları harcayan Siyah-Beyazlılar, buna rağmen 10 puanla h,l, zirvede ve grubun net favorisi.

Uefa Şampiyonlar LigiBabelBeşiktaşMonacoQuaresma


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