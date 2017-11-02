Aslan Belçika'da kazandı

Belçika'nın güçlü Cators Braine takımı ile Spiroudome spor salonunda karşılaşan Galatasaray Bayan Basketbol takımı maça etkili başladı.



Sonrasında gelişen Cator ataklarını azaltmaya çalışan Galatasaray, Castors Braine takımının kontralarına engel olamadı ve ilk periyot 19'a 15 Castors Braine üstünlüğü ile bitti.



İkinci periyoda ev sahibi takım hızlı başladı ve sayı farkı 10'a çıktı.Galatasaray Petonite ve Quigley ile sayılar bularak farkı kapamaya çalıştı ancak ikinci periyot yine ev sahibi takımın 38-30 üstünlüğü ile bitti.



Üçüncü periyotta ise Galatasaray çok hızlı başladı ve Petonite ve Quigley'in sayıları sayesinde skoru eşitleyerek 42'ye 42'I yaptı. Bu periyotta ev sahibi sayı bulmakta zorlandı ve üçüncü periyot 50-50 bitti.



Son periyotta Galatasaray taraftarının desteğiyle kıran kırana geçen son bölüm Galatasaray'ın üstünlüğü ile geçti. Fark 12 sayı olmasına rağmen son dakikalarda sayılar bulan ev sahibi Castors Braine, son saniyelerde bulduğu sayıyla farkı 1'e indirdi. Maç 71-72 Galatasaray üstünlüğüyle sonuçlandı.



Salon: Spiroudome



Hakemler: Alessandro Martolini xx, Tamas Földhazi xx, Maciej Nazimek xx



Castors Braine(CAS): Britney Jones xx 3, Antonia Delaere xx 8, Celeste Trahan-Davis xxx 21, Marjorie Carpréaux xx, Merike Anderson xx 5, Anete Steinberga xxx 19, Manon Grzesinski xx, Maxuella Marie xx, D. Lisowa Mbaka xx, Olesia Malashenko xx 3, Nikolina Milic xx 6, Emmanuella Mayombo xx 6



Başantrenör: Ainars Zvirgzdins



Galatasaray: Olivia Epoupa xx 8, Özge Kavurmacioglu xx 4, Meltem Yildizhan xx, Naz Topuz xx, Isil Alben xx 2, Jelena Dubljevic xx 8, Gintane Petronyte xxx 29, Alexandria Quigley xxx 21, Gizem Basaran xx, Merve Uygül xx, Chatilla Van Grinsven xx



Başantrenör : Marina Maljkovic



1.periyot: 19-15 (Castors lehine)



Devre : 38-30 (Castors lehine)



3.periyot: 50-50



