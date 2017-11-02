A Milli Takım kariyerine son verdiğini resmen açıkladı

Futbol hayatını Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'da sürdüren Nuri Şahin, A Milli Takım kariyerine son verdiğini açıkladı.



Tecrübeli futbolcu yayınladığı yazılı mesajında, yeni jenerasyona daha fazla imkan vermek amacıyla milli takım kariyerini sonlandırma kararı aldığını ifade etti.



Nuri Şahin, A Milli Takım formasını şimdiye kadar 52 kex giymişti. Şahin, bu mücadelelerde 2 gol atmıştı.



İşte Nuri Şahin'in açıklaması:







NURİ ŞAHİN KİMDİR?



Nuri Şahin, 5 Eylül 1988 tarihinde Batı Almanya'nın Lüdenscheid kentinde doğdu. Futbol hayatına RSV Meinerzhagen'de başlayan Nuri Şahin, 2001 yılında Borussia Dortmund'un altyapısına transfer edildi. 2005-2006 sezonunda yıldızı parladı ve Intertoto Kupası'ndaki Sigma Olomouc ile oynanan karşılaşmada ilk profesyonel maçına çıktı. 66. dakikada oyuna giren Nuri Şahin, Borussia Dortmun'un Avrupa maçlarında oynayan en genç oyuncusu ünvanını aldı. 26 Kasım 2005 günü Nürnberg ile oynanan maçta gol atarak Bundesliga'da gol atan en genç futbolcu unvanını da hanesi eklemiş oldu. Nuri, o sezon ligde 7. olan Dortmund'da 1 gol 6 asistlik bir performans göstermiştir. Nuri Şahin, kulübü Borussia Dortmund tarafından 5 Temmuz 2007 tarihinde Feyenoord'a kiralik verilmiştir. Bu takımda ilk 11'e hemen giren Nuri takımının ligdeki ikinci, kendisinin ise takımdaki ilk resmî maçı olan NAC Breda maçında 5-0'lık galibiyete iki golüyle katkıda bulunarak Feyenoord kariyerine görkemli bir başlangıç yapmıştır.







Nuri Şahin, 9 Mayıs 2011 tarihinde Signal Iduna Park'ta yaptığı basın toplantısı sırasında, basında Real Madrid'e transfer olduğuna dair çıkan dedikoduları doğruladı ve ardından Real Madrid resmi internet sitesi üzerinden 6 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.



22 Kasım 2011 tarihinde Santiago Bernabéu'da oynanan Real Madrid - Dinamo Zagreb karşılaşmasında ise takımı adına ilk kez ilk onbirde sahaya çıkmış ve 90 dakika sahada kalmıştır.



2011-2012 sezonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle etkili olamayan Nuri Şahin, Real Madrid kariyerine pek de iyi bir başlangıç yapamadı ve Liverpool'a transfer oldu.



Liverpool'da çıktığı 7 maçta 1 gol atan Nuri Şahin, 2012-13 sezonu devre arasında Liverpool kariyerini sona erdirmiştir. Liverpool kariyerinin ardından kiralık olarak eski kulübü Borussia Dortmund'a dönmüştür.



2013 yılında satın alma opsiyonuyla birlikte 1.5 yıllığına Borussia Dortmund'a imza atan Nuri taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanmıştır. Transferinin ardından ilk lig maçı kadrosuna alınan futbolcu 19 Ocak 2013 tarihindeki SV Werder Bremen karşısında 84. dakikada oyuna girerek III. Dortmund döneminin ilk lig maçına çıkmıştır. 2014 yılının nisan ayında ise bonservisi 7.000.000€ bedelle Real Madrid'den alınmıştır. 2016/17 Sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Legia Varşova' yı 8-4 yendikleri maçta 3. golü atarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 19 maçta ilk kez gol atmış oldu. Böylelikle Nuri Şahin 644 gün sonra resmi maçlarda gol atmayı başardı.

