Süper Lig’in 11. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre haftanın karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şu şekilde:
3 Kasım Cuma
20.00 Galatasaray - Gençlerbirliği: Serkan Çınar
4 Kasım Cumartesi
14.00 Kasımpaşa - Bursaspor: Suat Arslanboğa
14.00 Kayserispor - Trabzonspor: Özgür Yankaya
16.30 Antalyaspor - Kardemir Karabükspor: Arda Kardeşler
19.30 Osmanlıspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
5 Kasım Pazar
14.00 T.M. Akhisarspor - A. Alanyaspor: Ali Palabıyık
16.30 E. Yeni Malatyaspor - M. Başakşehir: Bülent Yıldırım
19.30 D.G. Sivasspor - Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır
19.30 Göztepe - Beşiktaş: Hüseyin Göçek