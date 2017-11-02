Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre haftanın karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şu şekilde:



3 Kasım Cuma



20.00 Galatasaray - Gençlerbirliği: Serkan Çınar



4 Kasım Cumartesi



14.00 Kasımpaşa - Bursaspor: Suat Arslanboğa



14.00 Kayserispor - Trabzonspor: Özgür Yankaya



16.30 Antalyaspor - Kardemir Karabükspor: Arda Kardeşler



19.30 Osmanlıspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus



5 Kasım Pazar



14.00 T.M. Akhisarspor - A. Alanyaspor: Ali Palabıyık



16.30 E. Yeni Malatyaspor - M. Başakşehir: Bülent Yıldırım



19.30 D.G. Sivasspor - Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır



19.30 Göztepe - Beşiktaş: Hüseyin Göçek



