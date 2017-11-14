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Trabzonspor'da transfer harekatı başladı

Sezon başında Burak, Kucka ve Sosa gibi önemli yıldızları kadrosuna katan Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

Spor / 14 Kasım 2017 Salı 12:11
Trabzonspor'da transfer harekatı başladı

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet elde eden Karadeniz ekibi 13 puan ile 12. sırada yer aldı. Sezon başı koyduğu hedefin bir hayli gerisinde kalarak teknik direktör değişikliğine giden ve Ersun Yanal ile yollarını ayıran bordo-mavililer, takımın başına Rıza Çalımbay'ı getirerek yeni bir dönemin başlangıcını yaptı.

Süper Lig'de 26 gol yiyen Gençlerbirliği'nin ardından 23 golle en çok gol yiyen ikinci takım olan Trabzonspor'da savunma bölgesinde yaşanan aksaklıklar Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ı harekete geçirdi. Bordo-mavililer, devre arası transfer dönemini iple çekerken, takımın yeni teknik patronu Rıza Çalımbay savunma bölgesine yapılacak takviye için yardımcılarını yurt dışına oyuncu izlemeye gönderdi. Çalımbay'ın yardımcıları Bülent Albayrak ve Servet Çetin Avrupa'ya kamp kurarken, izledikleri oyuncular hakkında Çalımbay'a geniş bir rapor sunacak. Takip edilen oyuncuların hem milli maçlarda ortaya koydukları performansları hem de lig maçlarındaki durumlarına bakacak olan Trabzonspor kurmayları devre arasında takıma kazandırılması düşünülen oyuncuları liste başı yapacak.

Çalımbay yönetime rapor sunacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, liglerin devam edeceği sırada Başkan Muharrem Usta ve yönetim kuruluna takım hakkında ve devre arasında alınması planlanan oyuncular hakkında geniş bir rapor sunmaya hazırlanıyor. Başkan Muharrem Usta ile sürekli görüşme halinde olan deneyimli teknik adamın hazırlayıp sunacağı raporun ardından bordo-mavililerin yeni yol haritası belirlenmiş olacak. Özellikle savunma bölgesine takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılan bordo-mavililerde, Polonya Milli Takımı forması giyen Michal Pazdan'ı takip edildiği öğrenildi. 30 yaşındaki savunma oyuncusunun şartlarının araştırıldığı belirtiliyor.

Servet ÇetinRıza ÇalımbayTrabzonsporTeknik DirektörMuharrem Usta


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