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Milli Takım'da Lucescu ile yola devam

Arnavutluk ile oynanan özel maçta sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan A Milli Takım'da, teknik direktör Mircea Lucescu'nun görevinden ayrılmasının söz konusu olmadığı öğrenildi.

Spor / 14 Kasım 2017 Salı 17:29
Milli Takım'da Lucescu ile yola devam

Romanya deplasmanından sonra dün Antalya'da oynanan mücadele sonrasında da eleştiri yağmuruna tutulan ve istifa edecek misiniz ?' sorusuna maruz kalarak 'Hayır' yanıtını veren Rumen teknik adam ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun da olumsuz bir tasarrufu olmayacak.

DHA'nın haberine göre; TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 72 yaşındaki çalıştırıcıya 'tam destek' verirken, Demirören'in, Mircea Lucescu ile yolları ayırmak gibi bir düşüncesinin de olmadığı belirtildi. Rumen hocanın bugün Riva'ya gitmesinin rutin günlük çalışma olduğu, yöneticilerle geleceğe dair planlar yaptığı da öğrenildi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Mircea Lucescu yönetiminde çıktığı 6 maçta 4 mağlubiyet 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, rakip fileleri 5 kez sarstı, kendi ağlarında ise 12 gol gördü.

İşte Mircea Lucescu'nun A Milli Takım karnesi:

Ukrayna - Türkiye: 2-0
Türkiye - Hırvatistan: 1-0
Türkiye - İzlanda: 0-3
Finlandiya - Türkiye: 2-2
Romanya - Türkiye: 2-0
Türkiye - Arnavutluk: 2-3

Türkiye Futbol FederasyonuYıldırım DemirörenHırvatistanA Milli Futbol TakımıMircea Lucescu


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