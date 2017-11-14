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İtalya, Dünya Kupası'na gidemiyor

İtalya, play-off rövanşında İsveç ile 0-0 berabere kaldı ve Dünya Kupası vizesi alamadı. İtalya, 60 yıl sonra ilk kez kupa dışında kaldı. Maç onu röportaj veren ve milli takım kariyerine son veren Buffon gözyaşlarına hakim olamadı.

Spor / 14 Kasım 2017 Salı 01:16
İtalya, Dünya Kupası'na gidemiyor
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İsveç'e karşı gole ihtiyacı olan İtalya'da ısınmaya başlaması istenen Daniele De Rossi, Insigne'yi işaret ederek 'Benim neden bu s**tiğimin maçına girmem gerekiyor? Beraberliğe değil, kazanmaya ihtiyacımız var!' diyerek tepki gösterdi.rong> Avrupa Elemeleri play-off rövanşında İtalya, sahasında İsveç ile karşı karşıya geldi. İtalya daha üstün oynamasına ve son dakikalarda baskısını arttırmasına rağmen aradığı golü bulamadı.

90 dakika sonunda İtalya ile İsveç sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve İsveç, 2018 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. İsveç, sahasında oynanan ilk maçta İtalya'yı 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

İtalya bu sonuçla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Dört kez Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan İtalyanlar, tarihlerinden 3. kez Dünya Kupası'na katılamadı.

BUFFON GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İtalya, play-off rövanşında İsveç ile 0-0 berabere kaldı ve Dünya Kupası vizesi alamadı. İtalya, 60 yıl sonra ilk kez kupa dışında kaldı. Buffon maçın ardından yaptığı röportajda gözyaşlarına hakim olamadı. 


 

MİLLİ TAKIMI BIRAKTILAR

Gianluigi Buffon, RAI'ye yaptığı açıklamada kendisiyle beraber Daniele De Rossi, Giorgio Chiellini ve Andrea Barzagli'nin de milli takımı bırakacaklarını açıkladı.

DE ROSSİ TEPKİ GÖSTERDİ

İsveç'e karşı gole ihtiyacı olan İtalya'da ısınmaya başlaması istenen Daniele De Rossi, Insigne'yi işaret ederek 'Benim neden bu s**tiğimin maçına girmem gerekiyor? Beraberliğe değil, kazanmaya ihtiyacımız var!' diyerek tepki gösterdi.

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