İtalya, Dünya Kupası'na gidemiyor

İsveç'e karşı gole ihtiyacı olan İtalya'da ısınmaya başlaması istenen Daniele De Rossi, Insigne'yi işaret ederek 'Benim neden bu s**tiğimin maçına girmem gerekiyor? Beraberliğe değil, kazanmaya ihtiyacımız var!' diyerek tepki gösterdi.rong> Avrupa Elemeleri play-off rövanşında İtalya, sahasında İsveç ile karşı karşıya geldi. İtalya daha üstün oynamasına ve son dakikalarda baskısını arttırmasına rağmen aradığı golü bulamadı.



90 dakika sonunda İtalya ile İsveç sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve İsveç, 2018 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. İsveç, sahasında oynanan ilk maçta İtalya'yı 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.



İtalya bu sonuçla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Dört kez Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan İtalyanlar, tarihlerinden 3. kez Dünya Kupası'na katılamadı.



BUFFON GÖZYAŞLARINA BOĞULDU



İtalya, play-off rövanşında İsveç ile 0-0 berabere kaldı ve Dünya Kupası vizesi alamadı. İtalya, 60 yıl sonra ilk kez kupa dışında kaldı. Buffon maçın ardından yaptığı röportajda gözyaşlarına hakim olamadı.



