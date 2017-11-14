Fenerbahçe'ye Manchester'dan iki transfer birden

Asbaşkan Ali Yıldırım'ın 'Transfer için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' açıklamasının ardından, Fenerbahçe için art arda isimler ortaya çıkmaya başladı. Sarı-lacivertlilerin Ocak ayı transfer sezonu için ilk planı, sol bek bölgesini güçlendirmek. Bu bölge için listenin başında Manchester United'dan Luke Shaw bulunuyor. Souza-Ozan-M.Topal üçlüsünün çok defansif kalmasından dertli olan teknik direktör Aykut Kocaman, sol bekin yanı sıra, orta alana çift yönlü oyuncu transferi de talep ediyor. Bu bölge için konuşulan isim ise, yine Manchester United'dan... Sarı-lacivertlilerin, ManU'nun Belçikalı orta alan oyuncusu Marouane Fellaini ile ilgilendiği ifade edildi.



FELLAİNİ'Yİ BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR



Belçika Milli Takımı forması giyen Fellaini'nin, İngiliz kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-lacivertliler bu transferi, kulüple anlaşarak yaz transfer dönemine bırakmama peşinde. Fenerbahçe yönetimi, 6 ay sözleşmesi kalan ve adı Beşiktaş ile de anılan Fellaini için ManU'ya bonservis önerip işi bitirmenin planlarını yapıyor. İngilizler satışa sıcak bakıyor.



FELLAİNİ



Manchester United ile 5'inci sezonunu geçiren 29 yaşındaki orta saha, Kırmızı Şeytanlar ile 8'i bu sezon olmak üzere 142 maça çıktı ve 19 gol attı. Belçikalı kariyerinde Standard Liege ve Everton formaları da giydi.







SHAW İÇİN KİRALIK FORMÜLÜ



Fellaini ise Manchester United'ın kendisine yaptığı teklifi düşük buldu ve reddetti. Bu nedenle en geç sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Belçikalı'nın Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Ancak son kararını gelecek tüm teklifleri gördükten sonra vereceği belirtiliyor. Fenerbahçe, Shaw'ı da satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.



SHAW



İngiliz ekibi Manchester United ile 4 sezonda 49 maça çıkan 22 yaşındaki sol bek ağlarla top buluşturamazken, kariyerinde 121 maçta 1 kırmızı kart gördü. İngiliz oyuncu, United öncesi ise 3 sezon Southampton forması giydi.





