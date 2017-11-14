Beyaz Gazete Ana Sayfa

Fenerbahçe'ye Manchester'dan iki transfer birden

Kanarya, Manchester United’ın İngiliz sol beki Luke Shaw ve Belçikalı orta alan oyuncusu Marouane Fellaini’yi renklerine bağlamak için harekete geçti. Yıldız oyuncular için girişimlere başlayan yöneticiler, yol haritasını belirledi

Spor / 14 Kasım 2017 Salı 10:04
Fenerbahçe'ye Manchester'dan iki transfer birden

Asbaşkan Ali Yıldırım'ın 'Transfer için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' açıklamasının ardından, Fenerbahçe için art arda isimler ortaya çıkmaya başladı. Sarı-lacivertlilerin Ocak ayı transfer sezonu için ilk planı, sol bek bölgesini güçlendirmek. Bu bölge için listenin başında Manchester United'dan Luke Shaw bulunuyor. Souza-Ozan-M.Topal üçlüsünün çok defansif kalmasından dertli olan teknik direktör Aykut Kocaman, sol bekin yanı sıra, orta alana çift yönlü oyuncu transferi de talep ediyor. Bu bölge için konuşulan isim ise, yine Manchester United'dan... Sarı-lacivertlilerin, ManU'nun Belçikalı orta alan oyuncusu Marouane Fellaini ile ilgilendiği ifade edildi.

FELLAİNİ'Yİ BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

Belçika Milli Takımı forması giyen Fellaini'nin, İngiliz kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-lacivertliler bu transferi, kulüple anlaşarak yaz transfer dönemine bırakmama peşinde. Fenerbahçe yönetimi, 6 ay sözleşmesi kalan ve adı Beşiktaş ile de anılan Fellaini için ManU'ya bonservis önerip işi bitirmenin planlarını yapıyor. İngilizler satışa sıcak bakıyor.

FELLAİNİ

Manchester United ile 5'inci sezonunu geçiren 29 yaşındaki orta saha, Kırmızı Şeytanlar ile 8'i bu sezon olmak üzere 142 maça çıktı ve 19 gol attı. Belçikalı kariyerinde Standard Liege ve Everton formaları da giydi.



SHAW İÇİN KİRALIK FORMÜLÜ

Fellaini ise Manchester United'ın kendisine yaptığı teklifi düşük buldu ve reddetti. Bu nedenle en geç sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Belçikalı'nın Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Ancak son kararını gelecek tüm teklifleri gördükten sonra vereceği belirtiliyor. Fenerbahçe, Shaw'ı da satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

SHAW

İngiliz ekibi Manchester United ile 4 sezonda 49 maça çıkan 22 yaşındaki sol bek ağlarla top buluşturamazken, kariyerinde 121 maçta 1 kırmızı kart gördü. İngiliz oyuncu, United öncesi ise 3 sezon Southampton forması giydi.


Ali YıldırımKırmızı KartStandard LiegeTeknik DirektörManchester United


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar