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Drogba veda ediyor

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli golcü Drogba, gelecek sezonun sonunda futbolu bırakacağını duyurdu.

Spor / 14 Kasım 2017 Salı 14:02
Drogba veda ediyor

ABD'nin Phoenix Rising takımında forma giyen Fildişi Sahilli golcü Didier Drogba, gelecek sezonun sonunda futbolculuk kariyerini noktalayacağını açıkladı.

Fransız basınına yaptığı açıklamayla emeklilik kararını duyuran Drogba, 'Gelecek sezon benim için son olacak. Herkesin durması gereken bir zaman vardır. Futbol oynamak harika ama artık 39 yaşındayım ve bu performansımı etkiliyor.' ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 1,5 sene görev alan golcü futbolcu, kariyerinde Guingamp, Olympique Marsilya, Chelsea, Şanghay Shenhua ve Montreal Impact formaları giymişti. Drogba, nisan ayında ABD İkinci Futbol Ligi (USL) takımlarından Phoenix Rising'e ortak olmuştu.

Ortak olduğu Phoenix Rising'de futbolcu olarak da görev yapan Drogba, geçen sezon 14 maçta 9 gol atmıştı. Phoenix Rising, martta başlayıp bu ay sona eren ligde play-off'lara kalmasına rağmen ilk turda Swope Park Rangers'a elenmişti.

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