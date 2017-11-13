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Ahmet Çakar: Lucescu'nun 12'ye kadar kovulması lazım

Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Türkiye'nin Arnavutluk'a 3-2 kaybettiği mücadelenin ardından Lucescu'nun kovulması gerektiğini söyledi.

Spor / 13 Kasım 2017 Pazartesi 23:50
Ahmet Çakar: Lucescu'nun 12'ye kadar kovulması lazım
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Eski hakem ve Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun kovulması gerektiğini söyledi.

Çakar, Arnavutluk'a 3-2 kaybedilen hazırlık maçının ardından Lucescu'nun bu gece saat 12'ye kadar kovulması gerektiği belirtti.

Ahmet Çakar, 'Bu gece saat 12'ye kadar Lucescu'nun kovalması gerekir. Lucescu'nu yaşlılık durumu değil, başka şeyşer değil. Lucescu'ya bugün bu oyuncuyu aşldıran şirket ilerde neler yapar. Ukrayna oligarklarına ne borcu vardı. Dünya'da futbolu menajerler yönetiyor. Gelen milyonlarda euro menajerler sayesinde ceplerine indiriyorlar.' ifadelerini kullandı.

Milli TakımBeyaz FutbolArnavutlukAhmet ÇakarMircea Lucescu


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