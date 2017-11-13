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UEFA'dan Alper Ulusoy'a görev

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Alper Ulusoy'u, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde görevlendirdi.

Spor / 13 Kasım 2017 Pazartesi 14:00
UEFA'dan Alper Ulusoy'a görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hakem Alper Ulusoy'un, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. Grup'ta yarın oynanacak Estonya-İzlanda maçını yöneteceği belirtildi.

Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Lilleküla Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabakada Ulusoy'un yardımcılıklarını, Ekrem Kan ve Ali Saygın Ögel'in yapacağı, dördüncü hakemin ise Koray Gençerler olacağı aktarıldı.

Alper Ulusoy


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