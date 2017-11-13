UEFA'dan Alper Ulusoy'a görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hakem Alper Ulusoy'un, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. Grup'ta yarın oynanacak Estonya-İzlanda maçını yöneteceği belirtildi.



Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Lilleküla Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabakada Ulusoy'un yardımcılıklarını, Ekrem Kan ve Ali Saygın Ögel'in yapacağı, dördüncü hakemin ise Koray Gençerler olacağı aktarıldı.



