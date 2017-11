Milliler düelloyu kaybetti

Türkiye ile Arnavutluk arasında oynanan hazırlık maçının ilk yarısını, konuk takım 2-0 önde tamamladı.



10. dakikada gelişen Türkiye atağında, sol kanattan Kenan Kahraman'ın ara pasıyla topla buluşan Cenk Tosun'un ceza alanı çizgisine yakın bir noktadan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Berisha'da kaldı.



18. dakikada Kenan Karaman'ın pasıyla ceza sahasına giren Cenk Tosun'un sağ çaprazdan vuruşunda, top kaleci Berisha'nın müdahalesiyle oyun alanına döndü.

22. dakikada Cengiz Ünder'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun'un sert vuruşunda, kaleci Berisha son anda meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.







SADİKU GOL PERDESİNİ AÇTI



24. dakikada konuk takım öne geçti. Sağ kanattan sıfıra inen Roshi'nin yerden ortasında altıpas önünde topla buluşan Sadiku, topu ağlarla buluşturdu: 0-1



ARNAVUTLUK SAĞ KANATTAN BİR GOL DAHA ÇIKARDI!



39. dakikada konuk takım farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Roshi'nin ceza sahasına ortasında, arka direkte meşin yuvarlakla buluşan Sadiku'nun kafa vuruşunda, top kaleci Volkan Babacan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-2







KIRMIZ KART! RAKİP TAKIM 10 KİŞİ KALDI!



41. dakikada konuk takım 10 kişi kaldı. Orta sahaya yakın bir alanda, Serdar Aziz'le Memushaj arasında topu kazanma sırasında yaşanan gerginlik sonrasında, hakem Georgi Nikolov Kabakov, Memushaj'a önce ikinci sarı kartı ardından kırmızı kartı göstererek oyun dışına gönderdi. Memushaj, ilk sarı kartını 32. dakikada görmüştü.

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.







CENGİZ ÜNDER'DEN UMUTLANDIRAN GOL



47. dakikada millilerimiz Cengiz Ünder'in golüyle farkı bire indirdi. Hızlı gelişen atakta Cenk Tosun'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Cengiz Ünder'in ön direkte bekletmeden kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Etrit Berisha'nın sağından ağlarla buluştu.



1 KİŞİ EKSİK ARNAVUTLUK 3. GOLÜ ATTI!



55. dakikada Arnavutluk, Eros Grezda'nın golü ile maçta farkı tekrar ikiye çıkardı. Ceza alanı içinde yaşanan karambolde Armando Sadiku'dan seken topu önünde bulan Eros Grezda'nın sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda, meşin yuvarlak uzak köşede ağlarla buluştu.







EMRE AKBABA İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI



60. dakikada millilerimiz Emre Akbaba'nın golüyle skoru 3-2'ye getirdi. Oğuzhan Özyakup'un ara pasında Cenk Tosun'un bıraktığı topa hareketlenen Emre Akbaba'nın penaltı noktası yakınından sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda, top köşeden ağlarla buluştu. Emre Akbaba, Milli Takım formasıyla çıktığı ilk maçta topla ilk buluşmasında topu ağlara gönderdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Arnavutluk, A Milli Takım karşısında sahadan 3-2 galip ayrıldı.







-Lucescu'dan dört değişiklik



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Arnavutluk ile oynanan hazırlık maçının kadrosunda, Romanya mücadelesine göre dört değişiklik yaptı.

Ay-yıldızlılar, Arnavutluk müsabakasına Volkan Babacan, Barış Yardımcı, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Atila Turan, Okay Yokuşlu, Oğuzhan Özyakup, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan Karaman ve Cenk Tosun 11'i ile başladı.



Ay-yıldızlı takımın Romanya ile yaptığı hazırlık maçında ilk 11'de forma giyen Harun Tekin, Selçuk İnan, Yusuf Yazıcı ve Ozan Tufan yedekler arasında oturdu.



Romanya karşılaşmasının ilk 11'inde bulunmayan Volkan Babacan, Barış Yardımcı, Cengiz Ünder ve Kenan Karaman ise Arnavutluk mücadelesinde sahada yer aldı.



Karşılaşmaya, Oğuzhan Özyakup kaptan olarak çıktı.







- 32 bin 500 bayrak dağıtıldı



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) karşılaşmaya özel 32 bin 500 Türk bayrağı dağıttı.



Karşılaşma öncesinde Antalya Stadı'nda misafir tribünü dışında kalan tüm koltuklar Türk bayraklarıyla donatıldı.



- Taraftarlar maça ilgi gösterdi



Antalyalı futbolseverler hazırlık karşılaşmasında milli takımı yalnız bırakmadı.



2005'de yapımı sona eren Antalya Stadı'nda oynanan maç için satışa sunulan biletlerin büyük kısmı satıldı. Taraftarların ilgi gösterdiği karşılaşmada tribünlerde yer yer boşluklar olduğu görüldü.



Karşılaşma öncesinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bin 200 polis ve 825 özel güvenlik müsabakada görev yaptı.







MAÇTAN DAKİKALAR



90' Hakem Georgi Nikololov Kabakov'un düdüğüyle karşılaşma sona eriyor.

90' Müsabakanın sonuna oynanmamış süre olarak en az 4 dakika ilave ediliyor.

86'Arnavutluk'ta oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sabien Lilaj oyundan çıkarken, Andi Lila yerine giren isim oluyor.

84' Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

81'Arnavutluk'ta oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sakatlık geçiren Eros Grezda oyundan çıkarken, Astrit Ajdarevic yerine giren isim oluyor.

80' Eros Grezda'nın sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.71'Milli takımımızda oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Cengiz Ünder oyundan çıkarken, Enes Ünal yerine giren isim oluyor.

66'Arnavutluk'ta oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Armando Sadiku, Ermir Lenjani ve Odhise Roshi oyundan alınırken, Kamer Qaka, Arlind Ajeti ve Naser Aliji yerlerine oyuna dahil oluyor.

63'Cenk Tosun'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top Arnavutluk savunmasından geri geliyor.

60'GOOOOOLLL!!! Millilerimiz Emre Akbaba'nın golüyle farkı tekrar bire indiriyor. Oğuzhan Özyakup'un ara pasında Cenk Tosun'un bıraktığı topa hareketlenen Emre Akbaba'nın penaltı noktası yakınından sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda, meşin yuvarlak Etrit Berisha'nın sağından köşede ağlarla buluşuyor.

60'Cenk Tosun golde asisti yapan oyuncu oluyor.

60'Milli takımımızda oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Kenan Karaman oyundan çıkarken, Emre Akbaba yerine giren isim oluyor.

55'Armando Sadiku golde asisti yapan oyuncu oluyor.

55'GOL! Arnavutluk, Eros Grezda'nın golü ile maçta farkı tekrar ikiye çıkarıyor.

53' Savunmadan seken topa hareketlenen Cenk Tosun'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Etrit Berisha güçlükle topu uzaklaştırmayı başarıyor.

50'OffsideDefansın arkasına atılan pasa hareketlenen Cengiz Ünder için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

47'AssistCenk Tosun golde asisti yapan oyuncu oluyor.

47'GoalGOOOOOLLL!!! Millilerimiz Cengiz Ünder'in golüyle farkı bire indiriyor.

46'SubstitutionMilli takımımız ikinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başlıyor. Atila Turan, Serdar Aziz oyundan alınırken, İsmail Köybaşı, Uğur Demirok oyuna dahil oluyor.

45' Hakem Georgi Kabakov ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı konuk ekip Arnavutluk'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

41'SecondYellowArnavutluk 10 kişi kalıyor. Sağ kanattaki mücadele sonrasında Serdar Aziz ile Ledian Memushaj arasında yaşanan gerginlik sonrasın hakem Georgi Kabakov her iki oyunucuyu da sarı kartla cezalandırıyor. Bu kart Ledian Memushaj'ın maçtaki ikinci sarı kartı olduğu için kırmızı kartla oyun dışı kalıyor.

40' Cenk Tosun'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

39'AssistOdhise Roshi golde asisti yapan oyuncu oluyor.

39'GoalGOL! Arnavutluk, Armando Sadiku'nun golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor.

38'BlockedShotBarış Yardımcı'nın sağ kanattan getirdiği atakta savunmadan seken topa hareketlenen Hakan Çalhanoğlu'nun, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top Arnavutluk defansından geri geliyor.

32'YellowSol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Ledian Memushaj, Okay Yokuşlu'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Georgi Kabakov tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

28' Golden sonra oyun biraz daha düşük tempoda devam ediyor.

24'AssistOdhise Roshi golde asisti yapan oyuncu oluyor.

24'GoalGOL! Arnavutluk, Armando Sadiku'nun golü ile maçta öne geçiyor.

23' Sol kanattan kazandığımız korneri kullanan Cengiz Ünder'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Çağlar Söyüncü'nün kafa vuruşunda Etrit Berisha topa hakim olmayı başarıyor.

22' Milli takımımız gole yaklaşıyor. Cengiz Ünder'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Cenk Tosun'un sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutunda Etrit Berisha güçlükle topu kornere çeliyor.

20'CornerSağ kanattan kazanılan korneri kullanan Ermir Lenjani'nin ceza alanına gönderdiği ortasında hakem faul gerekçesiyle oyunu duruduruyor.

18' Kenan Karaman'ın pasıyla topla buluşan Cenk Tosun'un ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Etrit Berisha güçlükle topu uzaklaştırmayı başarıyor.

16' Ceza sahası dışında kazandığımız serbest vuruşu kullanan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Okay Yokuşlu'nun yaptığı kafa vuruşunda, top kalenin sağından auta çıkıyor.

13'CornerSağ kanattan kazanılan korneri kullanan Ledian Memushaj'ın ceza alanına gönderdiği ortasında hakem Georgi Kabakov faul gerekçesiyle oyunu duruduruyor.

12' Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıkıyor.

10' Kenan Karaman'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Cenk Tosun'un rakiplerini ekarte ederek ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Etrit Berisha topa hakim olmayı başarıyor.

8'OffsideDefansın arkasına atılan pasa hareketlenen Odhise Roshi için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

4' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Sabien Lilaj'ın yerden ceza alanına gönderdiği ortasında Çağlar Söyüncü topu uzaklaştırmayı başarıyor.

1' Hakem Georgi Nikololov Kabakov maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye konuk ekip Arnavutluk başlıyor.

MÖ Her iki takımda sahaya çıkıyor ve karşılaşma birazdan başlayacak.

MÖ Mircea Lucescu döneminde 6. maçına çıkacak olan A Milli Takımız, Rumen çalıştırıcı yönetiminde 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.



Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak ve FOX TV'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Georgi Nikolov Kabakov yönetecek.



A MİLLİ TAKIM'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU



Volkan, Barış, Serdar, Çağlar, Atila, Okay, Oğuzhan (K), Hakan, Cengiz, Kenan, Cenk

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile Antalya'da yapacağı hazırlık maçıyla 555. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 94 yıllık tarihinde 293'ü resmi, 261'i özel olmak üzere geride kalan 554 maçta, biri hükmen olmak üzere 209 galibiyet aldı, 128 defa berabere kaldı, 217 kez de rakiplerine yenildi. A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile 10. kez karşı karşıya gelecek.Türk Milli Takımı, 94 yıllık tarihinde şimdiye dek Arnavutluk ile 9 maç yaparken, bunlardan 4'ünü kazandı. Rakibine 3 maçta yenilen milliler, 2 kez de eşitliği bozamadı.

A Milli Futbol Takımı, Mircea Lucescu dönemindeki 6. maçına Arnavutluk karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.



ADAY KADRO



A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:

Harun Tekin, Barış Yardımcı (Bursaspor), Okan Kocuk (İstanbulspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Ozan Tufan, İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Erol Erdal Alkan (Dordrecht), Ömer Toprak (Borussia Dortmund), Serdar Aziz, Selçuk İnan (Galatasaray), Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Atila Turan, Deniz Türüç (Kayserispor), Cengiz Ünder (Roma), Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Kenan Karaman (Hannover 96), Enes Ünal (Levante).