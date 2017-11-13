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Kocaman alternatif isimleri belirledi

Fenerbahçe teknik patronu Aykut Kocaman Spor Toto Süper Lig'i 12. haftasında Sivasspor karşısında sakat ve cezalılar nedeniyle kadroda zorunlu değişikliklere gidecek.

Spor / 13 Kasım 2017 Pazartesi 16:49
Kocaman alternatif isimleri belirledi

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig’i 12. haftasında Sivasspor karşısında bu sezon takımın en üretken ismi olarak göze çarpan Valbuena’nın yokluğunu birebirde onun gibi etkili bir isimle doldurmak isteyen Kocaman’ın aklındaki isim Aatif Chahechouhe..

Alper Potuk’un da sarı kart cezalısı olması nedeniyle maçın içerisinde İsmail Köybaşı’nı sol açıkta kullanmakta Aykut Kocaman’ın düşündüğü hamleler arasında.

Kocaman’ın savunmanın göbeğinde sarı kart cezalısı Neto’nun yerine, Slovakya Milli Takımı’ndan iyileşerek dönecek olan Martin Skrtel’e görev vermesine kesin gözü ile bakılıyor.

Sarı lacivertli takımda sakatlığı nedeniyle pazar günü forma giyemeyecek bir diğer isim ise Isla. Şilili futbolcunun yerine ise Şener’in ilk onbirde başlaması bekleniyor.

Aykut Kocaman’ın antrenmanlardaki performansı ile göz dolduran Soldado’ya da kadroda yer aradığı, farklı bir hücum kurgusu ile Soldado-Jansenn ikilisini birlikte görevlendirebileceği de gelen haberler arasında.

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