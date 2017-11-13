Kayseri Erciyesspor sıfırladı!

Türkiye Futbol Federasyonu bu sezon çeşitli sebeplerden dolayı TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Bucaspor, Kocaeli Birlik ve İçel İdman Yurdu’na 3 puan, TFF 2. Lig Beyaz Grup takımı Karşıyaka’ya ise 6 puan silme cezası uyguladı. TFF 3. Lig 2. Grup’ta yer alan Kayseri Erciyesspor’a ise yine 3 puan silme cezası verdi. İkinci lig takımları oynadıkları maçlarda bu durumu telafi ederek eksi puandan kurtulmuştu. Son olarak ise Kayseri Erciyesspor kendi sahasında oynadığı Yeşil Bursa A.Ş maçını 1-1 tamamyayarak hanesine 1 puan yazdırdı ve -1 olan puanını 0 yaptı. Böylece prefosyonel liglerde eksi puanda takım kalmadı. Liglerde yer alan takımlar arasında puanı bulunmayan takımklar ise böylece İçel idman Yurdu ile Kayseri Erciyesspor oldu.



Kayseri Erciyesspor ligin 3. haftasında deplasmanda oynaması gereken Van Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasına çıkmadığı için üç puan silme cezası almıştı.