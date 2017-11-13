Karabükspor kongresi ertelendi

Kardemir Karabükspor Kulübü tarafından daha önce alınan karar gereği bugün gerçekleşmesi planlanan Olağanüstü Genel Kurul, yeterli çoğunluk toplanmadığından 20 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da Gençlik Merkezi’nde yeniden gerçekleşecek.



Geçtiğimiz hafta Kulüp Başkanı ve yönetim kurulunun istifa etmesinin ardından önümüzdeki hafta başında yapılacak kongrede yeni yönetim belirlenecek.



(Yasin Erdem / İHA)