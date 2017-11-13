Ali Koç 1907 Derneği başkanlığını bıraktı

Fenerbahçe başkan adaylığı için çalışmalarını sürdüren Ali Koç, bu nedenle 1907 Fenerbahçe Derneği'nin başkanlığından istifa ettiğini açıklamıştı. Derneğin resmi internet sitesinden karar resmen duyuruldu. Koç'un görevine Ruşen Koç getirildi.



İşte açıklama:



"1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu, 3 Kasım 2017 tarihli toplantısında 11 Kasım 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanlık görevine, aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürmekte olan Sayın A. Ruşen Çetin'in getirilmesine oybirliği ile karar vermiştir.



Yönetim Kurulumuz;



2004 yılından bu yana Derneğimizde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Sayın Ali Y. Koç'un Mayıs 2018'de yapılması beklenen Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda “Başkan Adayı" olması nedeniyle, Derneğimizdeki görevinden istifa etme talebini beyan etmesi üzerine toplanmış, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın A.Ruşen Çetin oybirliği ile başkan seçilmiştir.



Bu kararın ardından, yönetim kurulumuzun yedek listesinde ilk sırada yer alan Sayın Hüseyin Çağatay Özdoğru, “Asil Üyeliğe" getirilmiştir.



1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:



Yönetim Kurulu Başkanı : Sayın A. Ruşen ÇETİN

Başkan Yardımcısı : Sayın M. Burhan KARAÇAM

Başkan Yardımcısı : Sayın N. Erol BİLECİK

Muhasip Üye : Sayın Gökhan AKÇA

Genel Sekreter : Sayın Rıfat PERAHYA



Saygılarımızla,



1907 Fenerbahçe Derneği"