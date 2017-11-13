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Ahmet Bulut'tan Arda Turan açıklaması

Ahmet Bulut, Arda Turan’ın Galatasaray’a dönmeyeceğini açıkladı.

Spor / 13 Kasım 2017 Pazartesi 16:38
Ahmet Bulut'tan Arda Turan açıklaması

İspanya'da Barcelona forması giyen Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, milli futbolcunun geleceği hakkında konuştu.

Günlerdir Türkiye gündemini meşgul eden ‘Arda Turan devre arasında Galatasaray'a gelecek' iddialarına menajeri Ahmet Bulut'tan yanıt geldi.

A Spor'da yer alan habere göre; Ahmet Bulut, Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmeyeceğini açıkladı. Sözleşmesinde serbest kalma bedelinin 40 milyon Euro olduğunu belirten Bulut, Arda'nın Türkiye'ye dönme ihtimalinin olmadığını belirtti.

Devre arasında Avrupa'dan teklif gelmesi halinde Barcelona yönetimi ile oturulup değerlendirme yapıldıktan sonra karar verileceğini belirtti.

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