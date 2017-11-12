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Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nu Kiprotich ve Chepngetich kazandı

Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich kazandı. Kadınlarda da Kenyalı atlet Ruth Chepngetich birinci oldu.

Spor / 12 Kasım 2017 Pazar 11:14
Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nu Kiprotich ve Chepngetich kazandı
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Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich, kadınlarda ise Kenyalı sporcu Ruth Chepngetich kazandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik maratonda Abraham Kiprotich 2 saat 11 dakika 22 saniyelik derecesiyle ilk sırayı elde etti.

Erkeklerde Kenyalı Jacob Kendagor 2 saat 11 dakika 27 saniyelik derecesiyle maratonu ikinci, Etiyopyalı Bazu Worku da 2 saat 11 dakika 39 saniyeyle üçüncü sırada tamamladı.

Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda kadınlarda ise Kenyalı Ruth Chepngetich 2 saat 22 dakika 36 saniyeyle kürsünün birinci basamağına çıkma başarısı gösterdi.

Kadınlarda Kenyalı Visiline Jepkesho 2 saat 22 dakika 40 saniyelik derecesiyle ikinci, Etiyopyalı Letebrhan Haylay da 2 saat 25 dakika 14 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı.

AvrupaVodafoneKenyaAbraham Kiprotich


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