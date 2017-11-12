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Ümit Özat'tan gündem yaratacak açıklamalar

Son günlerde tartışılan yabancı kuralıyla ilgili konuşan Ümit Özat, "Ben olsam Türk kulüplerini 10 yıl Avrupa kupalarına göndermem" dedi.

Spor / 12 Kasım 2017 Pazar 00:08
Ümit Özat'tan gündem yaratacak açıklamalar

Ümit Özat gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

KURTULUŞ SIFIR YABANCI

Özat"8+3 yabancı sınır olunca ne olacak. Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş gibi isimleri çağırın bir fikirlerini alın. Bunun kararını kim veriyor? Türk futbolunun kurtuluşu sıfır yabancı! 10 sene Türk takımlarını Avrupa kupalarına göndermeyeceksin. Bunu da yapacak insan sayın Cumhurbaşkanı. Göndermeyecek. 10 sene sonra bak bakalım borç kalıyor mu? diye konuştu.

ATATÜRK'TEN SONRA ERDOĞAN

Özat"Ben siyaseti seven bir adam değilim ama hep söyledim. Atatürk'ten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin başına gelen önemli lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun döneminde bu futbola el atılmazsa, bu futbolumuz başka hiçbir zaman düzelemez. Çünkü güçlü bir hükümet var" dedi.


CumhurbaşkanıŞenol GüneşMustafa DenizliTürkiye CumhuriyetiRecep Tayyip Erdoğan


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