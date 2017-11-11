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Neymar basın toplantısında ağladı

Brezilya'nın Japonya'yı 3-1 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından basının karşısına geçen Neymar, teknik direktörü Tite'nin kendisiyle ilgili sözlerinden sonra ağlayarak toplantıyı terk etti.

Spor / 11 Kasım 2017 Cumartesi 23:54
Neymar basın toplantısında ağladı

Brezilya, hazırlık karşılaşmasında Japonya'yı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına teknik direktör Tite ile PSG'nin yıldızı Neymar katıldı.

Basın mensuplarının Brezilyalı futbolcuya, takım arkadaşı Cavani ve antrenörü Emery ile arasının bozuk olduğunu sorması Neymar'ı kızdırdı.

Hakkında bu tarz haberlerin artık çıkmasını istemediğini söyleyen yıldız futbolcu için milli takım antrenörü Tite devreye girerek şunları söyledi:

"1,5 yıldır Neymar'la çalışıyorum. Farklı rakiplere karşı birçok maç oynadık. İnsanlar Neymar'la problemlerim olduğunu söylüyor. Bu doğru değil. Neymar çok iyi bir insan. Soyunma odasında olan orada kalır ancak o göz önünde olan birisi. Sahada yanlış bir hareket yapmış olabilir ama ben de zamanında oyuncuyken bazı yanlışlar yaptım. Neymar çok iyi bir çocuk."

Brezilyalı oyuncu, hocasının bu sözlerinin ardından gözyaşlarını tutamadı ve toplantıyı terk etti.

Yıldız FutbolcuMilli TakımTeknik DirektörBrezilyaJaponya


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