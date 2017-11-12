Lucescu: Resmi maçlarda tecrübelileri oynatacağım

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Arnavutluk maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Hazırlık maçlarında genç oyunculara şans tanıyan Lucescu, resmi mücadelelerde Milli takım kadrosuna tecübeli isimleri çağıracağını söyledi.



RESMİ MAÇLARA TECRÜBELİLERİ ÇAĞIRACAĞIM



"Kendi kendinize özeleştiri yaparsanız, ne söylersiniz?" sorusuna yanıt veren Mircea Lucescu "Özeleştiri yapmak şu anda kolay değil. İlk maçım Ukrayna'ya karşıydı ve 3 gün içerisinde hazırlanmak zorundaydık. Daha tecrübeli oyuncuları çağırdım çünkü alışkanlıkları olduğunu düşündüm. Gençleri de kendi kulüplerinde oynamasalar bile 15 dakika oynatarak entegrasyonu sağlamaya çalıştım. Ancak bu kolay bir durum değil. Şimdi felsefemi çağırdığım oyunculara anlatıyorum. Daha önce takımda olan hiçbir oyuncuyu da bırakmadım. Sakatlıktan dolayı gelmediler. Sakatlıktan dolayı tecrübeli oyuncular gelmedi. Resmi maçlarda onları yine alacağım. Tekrarlıyorum, onlarla ilişkimi kesmedim" açıklamasını yaptı.



HAZIRLIK MAÇINDA GENÇLER REKABET EDECEK



Arnavutluk maçıyla ilgili konuşan Lucescu, "Emre Akbaba, Deniz Türüç, onları görmek istiyorum. kendi takımlarında oynayanların, Milli Takım'da da kendilerini göstermesini istiyorum. Gençler arasında güzel bir rekabet olacaktır. Arnavutluk'un büyük bir kısmı İtalya'da oynuyor. Büyük takımlar olmasa bile orada forma giyiyorlar. Belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra Türk oyuncular yurt dışına çıkmalı." ifadelerini kullandı.

