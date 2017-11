Kulüp başkanları Cumhurbaşkanı'nı anlattı

Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova'nın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kulüp başkanlarından açıklama geldi.



Yayında açıklamaları yayınlanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım,



'Kulüplerin bütün sorunları, Kulüpler Birliği üzerinden gidildiği ve dertler anlatıldığında, bu dertlere her zaman çözüm bulmak için kanunlar çerçevesinde destek olmuştur. Bundan dolayı şahsım, kulübüm adına Kulüpler Birliği döneminde yaptığım çalışmalarda da bu yardımları destekleri gördüğüm için ayrıca teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye yapmış olduğu esas katkı, FETÖ ve örgütleriyle yaptığı mücadeledir. Bunu her yerde söylemeye mecburuz. Eğer 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafında bu direniş olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti belki tarihte yok olmuş olacaktı. Esas başarısı, söylememiz gereken budur. Sporda Sayın Cumhurbaşkanı kulüplerin dertlerini çözmüştür, çözmeye devam ediyor.'







Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Sayın Cumhurbaşkanı büyük bir şans'



'Her şehirde aşağı yukarı çok modern tesisler yapıldı. Dünya çapındaki her türlü organizasyonu artık Türkiye alabilecek kapasitede. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür etmek lazım. Tabi kendisi de futboldan geliyor. Futbola büyük önem veriyor. Hiç bir kulüp yok ki; Sayın Cumhurbaşkanı'na gitsin de derman bulamasın. Bütün spor kulüpleri, özellikle futbol kulüpleri için büyük bir şans.'







Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: 'Cumhurbaşkanımız beni çok etkiledi'



'Sporla çok ilgili bir Cumhurbaşkanımız var. Bizim camiamızla çok ilgili. Zaten stadın yapılmasında her seferinde dile getirdiğimiz gibi çok büyük pay sahibi. O zaman da söyledim, hala söylüyorum. Allah razı olsun. Geçen maçı beraber seyrederken de şuna vakıf oldum. Futbolu da çok iyi biliyor. Oyunu okuması, sporcular hakkındaki bilgileri, taktik bilgisi... İnanılmaz derecede bilgi sahibi. Beni çok etkiledi.'







Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta: 'Büyük desteğini görüyoruz'



Son yıllarda Türkiye'de sporun altyapısıyla ilgili inanılmaz bir değişim var. Başarı ortaya çıkacaksa bunun olmazsa olmazlarından birisi tesisler. Türkiye'nin dört bir yanına olağanüstü tesisler yapıldı ve işin bir bacağının tamamlanması açısından sayın Cumhurbaşkanımızın büyük bir reform oldu. İşin yatırım tarafına geliyor cumhurbaşkanı, ekonomik tarafına geliyor cumhurbaşkanı sportif taraf artık söyleyeceğimiz bir şey kalmıyor. Zannediyorum kulüplerin artık bu noktada gereğini yapması gerekiyor. Aslında spor camiası için büyük bir şans. Bunu en iyi noktaya taşıyabilmek adına kulüplerin sorunlarını çözebilmek açısından gerçekten büyük desteğini görüyoruz.







Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: 'Spora ve futbola büyük hizmetleri oldu'



Sayın Cumhurbaşkanımızın spora ve futbola çok büyük hizmetleri oldu. Özellikle son 10 yılda, dünyada eşi benzeri olmayan bir stat yatırımı yapıldı. Maalesef bu statlara rağmen, devlet ve Sayın Cumhurbaşkanımız bu hizmetleri yapmasına rağmen, kulüpler aynı oranda başarılı değil. Ben başarılı olmadığımızı düşünüyorum. Bundan sonra kulüpler olarak hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem halkımıza yeni yapılanmayı önlerine koymamız lazım. Kalıcı ve uzun soluklu bir proje üretirsek Türk futbolunda çok daha başarılı süreçleri yaşarız.