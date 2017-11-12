Beyaz Gazete Ana Sayfa

Galatasaray'da Arda Turan gerçeği

Son dönemde adı birçok kez Galatasaray ile anılan Arda Turan ile ilgili, sarı-kırmızılı kulübün bir girişiminin bulunmadığı öğrenildi.

Spor / 12 Kasım 2017 Pazar 22:39
Galatasaray'da Arda Turan gerçeği

Galatasaray'ın Barcelona'da top koşturan Arda Turan ile ilgilendiği yönündeki haberlerin perde arkası ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Arda Turan'ın transferi için oyuncu ve kulübüyle hiçbir görüşme yapmadığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların devre arası transfer planında Arda Turan hamlesi olmadığı öğrenildi.



DEFTER KAPANDI

Sezon başında tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Galatasaray'ın, yüksek maliyet sebebiyle Barcelona ile anlaşma sağlayamadığı ve Arda Turan defterini kapattığı belirtildi.

BarcelonaPerde ArkasıDevre ArasıArda TuranGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar