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Bir kötü haber de Ömer Toprak'tan

A Milli Futbol Takımı’nın başarılı defans futbolcusu Ömer Toprak, sağ diz eklemi çevresindeki ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Spor / 12 Kasım 2017 Pazar 15:50
Bir kötü haber de Ömer Toprak'tan

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’da forma giyen Ömer Toprak, yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosundan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi intetnet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Arnavutluk ile yarın Antalya’da özel maçta karşılaşacak ay-yıldızlılarda Ömer Toprak’ın, sağ diz eklemi çevresindeki ağrıları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Tedavisi dolayısıyla milli takımın son antrenmanda da yer almayan Ömer Toprak’ın bugün Almanya’ya döneceği belirtildi.

BundesligaFormaArnavutlukTürkiyeÖmer Toprak


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