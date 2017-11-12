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ABD'de Beşiktaş coşkusu

ABD’de yaşayan Beşiktaşlılar 2016-2017 sezonu şampiyonluğunu düzenlenen balo ile kutladı.

Spor / 12 Kasım 2017 Pazar 12:56
ABD'de Beşiktaş coşkusu

Beşiktaş USA Derneği’nin New York’ta düzenlediği Şampiyonluk Balosu’na Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman da katıldı.

Brooklyn’de The Grand Prospect Hall’de yapılan geceye New York Senatörü Jesse Hamilton, BM Daimi Büyükelçisi Feridun Sinirlioğlu, New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, Amerika Türk Toplulukları Birliği Başkanı Savaş Şahin, Galatasaray ve Fenerbahçe USA derneklerinin yöneticileri ile 500’ün üzerinde davetli katıldı.

New York’ta bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen balonun Beşiktaş’ın gücünü ortaya koyduğunu belirten Başkan Fikret Orman "ABD’deki gecelere ayrı bir önem veriyoruz. Buradaki hemşerilerimiz binlere kilometre uzaktalar. Beşiktaş için insanlar bir araya gelmişler. Bu çok önemli bir tablo" dedi.

ABD’deki gecenin artık geleneksel hale geldiğini söyleyen Orman "2 sene üst üste şampiyon olarak buraya geldik. İnşallah seneye de Allah bize üçüncüsünü kutlamayı nasip etsin. Bu arzu ve istekteyiz. Araya bir de Avrupa kupası sıkıştırırsak daha da güzel olur" ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı futbolcuların ve takımın imzalı formalarının da açık artırma ile satıldığı gecede, en yüksek bedelle satılan Cenk Tosun’un forması oldu. Atiba Hutchinson ve Ricardo Quaresma’nın formaları yüksek fiyatlardan satıldı.

Gökhan Tepe şarkıları ile Beşiktaşlıları coştururken, ‘Demba Ba’ marşı ile büyük bir coşku yaşandı.

Fikret OrmanAtiba HutchinsonFenerbahçeFeridun SinirlioğluAçık Artırma


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