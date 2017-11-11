UEFA'dan F.Bahçe'ye müjde!

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu kararı neticesinde UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Lisans Sertifikası aldı.



İŞTE RESMİ SİTEDEN YAPILAN AÇIKLAMA...



Kulübümüz; Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu kararı neticesinde UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Lisans Sertifikası almaya hak kazandı.



Türkiye Futbol Federasyonu bu kararı içeren yazısını ve 'UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Lisans Sertifikası'nı, bir kutlama mektubuyla birlikte kulübümüze iletti.



UEFA Lisans Sertifikası'nda 'Fenerbahçe Futbol A.Ş., Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı kapsamında yer alan Sportif, Altyapı, Personel- İdari, Hukuki ve Mali kriterlere ilişkin tüm gereklilikleri yerine getirerek, 2017-2018 sezonu için lisans almaya hak kazanmıştır' ifadeleri yer aldı.





