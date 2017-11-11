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Mustafa Denizli'den Arda Turan bombası!

Mustafa Denizli, Arda Turan´ın Galatasaray´a dönüp dönmeyeceğine ilişkin konuştu.

Spor / 11 Kasım 2017 Cumartesi 11:09
Mustafa Denizli'den Arda Turan bombası!

Mustafa Denizli, Galatasaray´a yeniden dönüşü gündemde olan Arda Turan´la ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Galatasaray´ın Arda ile ilgili bir tasarrufta bulunmayacağını söyleyen Denizli, 'Tanıdığım Arda da Türkiye´ye dönmez. Ha Arda dönerse de bu çok sansasyonel bir dönüş olur. Arda´da o akıl var. Arda, benim ve kendi düşüncelerine karşı bir sürpriz yaparsa, ancak o zaman Türkiye´ye döner. Arda, Türkiye´ye dönmez, dönmemeli de...' dedi.

Mustafa DenizliArda Turan


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