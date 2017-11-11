İtalyanlar'dan Cüneyt Çakır'a sert tepki

Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda İsveç'in İtalya'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetti.



BU SEVİYENİN HAKEMİ DAHA DİKKATLİ OLMALI



Cüneyt Çakır'a eleştiri yapan İtalya'nın teknik direktörü Giampiero Ventura, 'Umarım hakemin İsveç'e verdiği izni Milano'da bize de verirler. Bu derece önemli bir maçta yönetimi böyle yapamazsın. Maçın hakkı en az beraberlikti. Tekrarlıyorum, bu seviyenin hakemi daha dikkatli olmalıydı' ifadelerini kullandı.



BURNUMU KIRDI OYUNDAN ATMADI



İtalya'nın tecrübeli stoperi Leonardo Bonucci ise, 'İsveç'in maçı kavga çevirme arzusunu önlemeliydi. Ancak bu durumda da darbeye darbeyle yanıt vermeliyiz' açıklamasını yaptı.



Karşılaşmanın 30. saniyesinde Toivonen'in kendisine dirsek attığı vurgulayan Bonucci, 'Maçın 30. saniyesinde Toivonen, burnuma dirsek attı ve burnum kırıldı. Toivonen oyundan atılmalıydı. Söyleyecek çok şey yok. Daha büyük bir hakem, İsveç'ten en az 1 oyuncuyu atardı.'









