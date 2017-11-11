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Igor Tudor'dan Arda Turan açıklaması

Arda Turan hakkında konuşan Igor Tudor, yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek istediğini söyledi.

Spor / 11 Kasım 2017 Cumartesi 15:12
Igor Tudor'dan Arda Turan açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, beIN Sports'ta Şansal Büyüka'nın konuğu oldu.

Hırvat teknik adam, son günlerde sıkça yazılan 'G.Saray Arda Turan'ı alıyor' şeklindeki haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

'ARDA TURAN'I TABİİ Kİ İSTERİM'

Tudor, Şansal Büyüka'nın 'Arda'yı takımında göremek ister mi?' şeklindeki sorusuna ''Arda Turan haberlerini ben de görüyorum. Ama geçen yazdan şu ana kadar hiçbir şey konuşmadık. Geçen yaz konuştuk, çok konuştuk. Türk futbol tarihindeki en önemli oyunculardan bir tanesi. Çok büyük bir oyuncu. Karakteri de çok iyi. Arda Turan gibi oyuncular Galatasaray'a geliyorsa, normal bir oyuncu olarak gelmiyor. Biraz daha karışık olabiliyor. Ben tabii ki Arda'nın gelmesini isterim. Arda konusuyla ilgili bunları söyleyebilirim ama başkanımız daha detaylı bilgi verebilir.' diyerek cevap verdi.

İgor TudorArda TuranGalatasaray


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