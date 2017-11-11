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Dirar attı Fas Bileti kaptı

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Fas, deplasmanda Fildişi Sahili'ni Dirar ve Benatia'nın golleriyle 2-0 mağlup etti ve Dünya Kupası vizesi aldı.

Spor / 11 Kasım 2017 Cumartesi 22:47
Dirar attı Fas Bileti kaptı

Gelecek yaz Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na katılacak ülkelerden biri de Fas oldu.

Afrika Elemeleri C Grubu'ndaki son maçına Fildişi Sahili deplasmanında çıkan Fas, beraberliğin yettiği mücadelede 2-0 kazanarak, Dünya Kupası biletini cebine koydu.

Fas Milli Takımı'na galibiyeti getiren golleri Fenerbahçe forması giyen Nabil Dirar ve Mehdi Benatia kaydederken, Galatasaraylı Younes Belhanda 90, Yeni Malatyasporlu Boutaib de 75 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Fas, Fransa 98'in ardından ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Dünya KupasıYounes BelhandaFransaFenerbahçeFildişi Sahili


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