Burak Yılmaz'dan yabancı kuralı açıklaması

Trabzonspor'un milli futbolcusu Burak Yılmaz, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Futbolcunun gündeminde yabancı kuralı vardı.



Burak Yılmaz, 'Yabancı kuralına karşı olduğumu söylediğim için beni yerin dibine soktular. Bunu kendim için değil, genç arkadaşlarım ve ülkem için söylüyorum. ' dedi.



Sakatlığı hakkında da bilgi veren Burak Yılmaz, “Gol krallığı gibi bir iddiam yok. Maçların hepsinde oynayabilsem iddiam olur ama sakatlığım olduğu için bu konuda bir iddiam yok. Sakatlığım iyiye gidiyor. Takımla çalışmalara başladım. Ufak tefek ağrılarım var ama antrenmanlarımı yapıyorum Ben amatör ruhlu, profesyonel bir oyuncuyum. Allaha şükür bugüne kadar çok şey kazandım ama beni ben yapan şey bu.” şeklinde konuştu.

