Beşiktaşlı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, lige verilen milli takım maçları arasında İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha istikrarlı bir gidiş sergilediklerini vurgulayan tecrübeli oyuncu, “Sizin de bildiğiniz gibi geçen sezon Şampiyonlar Ligi grubunda iyi işler çıkarmıştık ama ne yazık ki iyi bitmemişti. Bu sezon da çok iyi bir başlangıç yaptık. İyi bir takımız, Şampiyonlar Ligi'nde yapabileceğimiz çok şey var. Şimdi hedefimiz gruptan çıkmak ve mümkün olduğu kadar ileriye gitmek. Gayet iyi durumdayız. Bunu yaparken ligde de iyi gitmemiz gerekiyor. Son 2 maçta güzel sonuçlar aldık. Bu iyi sonuçlarla zirveye yaklaştık. Ben artık iki kulvarı birbirleriyle dengelediğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.



“MOTİVASYONUMUZ BU SEZON DA ÇOK YÜKSEK”



Son 2 sezondur şampiyonluk yaşayan siyah-beyazlı kulüpteki bütün oyuncuların aynı istek ve heyecanla sahada olduklarını aktaran Hutchinson, şu ifadelere yer verdi:



“Bu sezon da çok istekliyiz. Hedefimiz aynı ve yine şampiyon olmak istiyoruz. Aramıza yeni katılan oyuncular oldu. Üst üste 3. kez şampiyon olmak kolay değil ama bunu yapabileceğimizi biliyoruz. Uzun bir hazırlık dönemi geçirdik. Birçok antrenman geçirdik. Bunların hepsini sezon sonunda kupayı kaldırmak için yaptık. Motivasyonumuz yine çok yüksek. Son birkaç maçta ligde de durumu toparladık. Doğru yola girdiğimize inanıyorum. Bu yolda devam etmek istiyoruz.”



“SÖZLEŞME GÖRÜŞMESİNE AÇIĞIM”



Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kanadalı oyuncu, sözleşme ile ilgili yönetimle yapılacak bir görüşmeye açık olduğunu ifade ederek, “Her zaman gün gün ve maç maç bakıyorum. Doğru yer, doğru zaman olduğunda görüşmeyi yapacağız. Kulübüm de bunu biliyor. Ben burada hayatımdan mutluyum. Bu tip bir görüşmeye açığım. Doğru yer doğru zaman geldiğinde bu görüşmeyi yaparız” diye konuştu.



“GÜNEŞ İLE BU SEZONDA DA BÜYÜK BAŞARILAR ELDE EDECEĞİZ”



Teknik Direktör Şenol Güneş hakkında konuşan siyah-beyazlı oyuncu, tecrübeli hocanın futbolcuları çok iyi yönlendirdiğine değinerek, “Şenol Güneş ne istediğini çok iyi bilen bir teknik direktör. Her oyuncudan istediğini çok iyi alıyor. Her şeyden önemlisi bence çok iyi bir teknik direktör. Saygıyı hak ediyor ve işine dört elle sarılan bir insan. İşine çok büyük bir saygısı var. Büyük emek veriyor ve oyuncuları iyi şekilde yönlendiriyor. Oyuncularla iyi iletişim kurmaya çalışıyor ve biz onunla bugüne kadar başarılı olduk. Sene sonunda daha büyük başarılar elde edeceğimize inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.



“TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNİ HER MAÇTA HİSSEDEBİLİYORUZ”



Vodafone Park'taki taraftar desteğinin ve kendi adına yazılmış bestelerin kendisine itici bir güç olup olmadığı sorusuna deneyimli orta saha şöyle yanıt verdi:



“Tabii ki çok büyük bir itici güç. Her oyuncu için itici güç. Gerçekten harika bir atmosferde oynuyoruz. Ben bunu defalarca dile getirdim. Orada sahaya taraftarlarımızın önünde çıkmak gerçekten çok özel bir duygu ve her maçta da bu desteği hissedebiliyoruz.”



“GALİBİYETLERİ DEVAM ETTİRİRSEK GALATASARAY KARŞISINA GÜÇLÜ ÇIKARIZ”



Atiba, ligin 14. haftasında oynanacak olan Galatasaray derbisinin hatırlatılması üzerine, “Galatasaray maçı önemli bir maç ama ondan önce iki önemli maçımız daha var. Öncelikle ligdeki serimizi devam ettirmek istiyoruz. Ligde kazanarak gitmek istiyoruz. Zaten bu seriyi devam ettirirsek Galatasaray maçına da elimiz güçlü bir şekilde çıkacağız. Oynayacağımız bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Maç maç giderek bu olumlu gidişatı sürdürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.





“YABANCI SINIRLAMASININ OLMAMASI BENİM İÇİN OLUMLU BİR DURUM”



Son günlerde tartışılan yabancı sınırlaması ile ilgili görüşlerini aktaran Kanadalı futbolcu, bu konuda bir sınırlamaya gidilmemesinin kendisi için olumlu olduğunu vurgulayarak, “Hem avantajları hem de dezavantajları var. Bence en büyük avantaj kaliteli yabancılar geldiğinde ligdeki takımların seviyesinin yükselmesi. Beşiktaş bence bunun için çok güzel bir örnek. Bize katılan yabancı oyuncular takımın seviyesini yükseltti. Ligin seviyesi yükseliyor. Seviye yükselince izlenme oranları yükseliyor. Dezavantaj olarak da söyleyeceğim en önemli nokta özellikle genç Türk oyuncuların forma şansı bulma noktasında dezavantaj oluşturuyor olabilir. Çünkü bu oyuncuların takımda parlama şansını sekteye uğratıyor olabilir. Ama genel olarak baktığımda bir yabancı oyuncu olarak benim için olumlu bir durum. Olumlu ve olumsuz taraflarını birlikte değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum” açıklamasını yaptı.



“LİGDE HAKEM PERFORMANSLARI GENEL OLARAK İYİ”



Siyah-beyazlı futbolcu, Süper Lig'de görev yapan hakemlerin performansının git gide arttığını vurgulayarak, “Türkiye'de bence hakemlerin performansları genel olarak iyi. Ben buraya geldiğimden beri her sezon iyiye doğru gitti. Video Hakem konusunun da faydalı olabileceğini düşünüyorum. Kullanan ülkeler var. Uygulamada neler olur, avantaj ve dezavantajları neler olur, bunu şu anda tam olarak kestiremiyorum” dedi.







“ŞU ANDA FUTBOLU BIRAKMA DÜŞÜNCEM YOK”



34 yaşındaki deneyimli oyuncu, futbolu bırakıp bırakmayacağı ile ilgili sorulan soruyu ise şu şekilde cevapladı:



“Şu anda bırakmak gibi bir düşüncem yok. Kendimi iyi hissediyorum. Her günün kıymetini bilmeye çalışıyorum. Futbolda geçirdiğiniz her gün önemli ve değerli. Gün gün ve maç maç ilerliyorum. Kendimi iyi hissettiğim müddetçe de oynamak istiyorum.”



“FİKRET ORMAN'IN BAŞKANLIK YAPTIĞI BİR KULÜBÜ TEMSİL ETMEK BENİ ONURLANDIRIYOR”



Hutchinson, siyah-beyazlı kulübün Başkanı Fikret Orman ile aralarında çok sıkı bir bağ olduğunu sözlerine ekleyerek, “Kendisi gerçekten değerli bir insan ve bizimle çok sıkı bir iletişim içerisinde. Bu takımda bulunduğum 5 sene içerisinde ne kadar doğru işler yaptığını anlayabiliyorsunuz. Onun başkanlık yaptığı bir kulübü temsil etmek beni onurlandırıyor” ifadelerini kullandı.



“NOAH FUTBOLCU OLURSA MUTLU OLURUM”



Atiba, sosyal medyada yayınlanan videoları ile herkesin beğenisini kazanan oğlu Noah Hutchinson'un futbolcu olmasını çok istediğini belirterek, “Futbolcu olmak isterse elimden gelen bütün desteği veririm ama futbolcu olması için onu kesinlikle zorlamam ve baskı yapmam. Yeter ki sevdiği ve mutlu olacağı işi yapsın. Bu futbol olursa tabi ben de mutlu olurum” şeklinde konuştu.



Beşiktaş'ı bir cümle ile anlatan deneyimli oyuncu, siyah-beyazlıları sevgi dolu bir aile olarak tanımlayabileceğini söylerken, bu ailenin bir parçası olmanın da kendisine mutluluk verdiğini dile getirdi.