Beyaz Gazete Ana Sayfa

UEFA'dan Evra'ya tarihi ceza!

UEFA, kendi takım taraftarına tekme atan Patrice Evra’ya 7 ay Avrupa maçlarından men cezası verdi.

Spor / 10 Kasım 2017 Cuma 20:20
UEFA'dan Evra'ya tarihi ceza!

UEFA Avrupa Ligi'nde Vitoria-Marsilya maçı öncesinde kendi takım taraftarına tekme atan Marsilyalı Patrice Evra, UEFA tarafından 30 Haziran 2018'e kadar tüm Avrupa kupaları maçlarından men edildi. Evra'ya ayrıca 10 bin Euro ceza verildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 36 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2018 tarihine kadar UEFA'nın tüm kulüp organizasyonlarından men edildiği ve Fransız futbolcuya 10 bin Euro para cezası verildiği kaydedildi.

AvrupaEuroPatrice EvraPara Cezası


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar