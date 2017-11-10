UEFA'dan Evra'ya tarihi ceza!

UEFA Avrupa Ligi'nde Vitoria-Marsilya maçı öncesinde kendi takım taraftarına tekme atan Marsilyalı Patrice Evra, UEFA tarafından 30 Haziran 2018'e kadar tüm Avrupa kupaları maçlarından men edildi. Evra'ya ayrıca 10 bin Euro ceza verildi.



UEFA'dan yapılan açıklamada, 36 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2018 tarihine kadar UEFA'nın tüm kulüp organizasyonlarından men edildiği ve Fransız futbolcuya 10 bin Euro para cezası verildiği kaydedildi.



