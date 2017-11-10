Transferin gözdesi Emre Mor

Galatasaray, henüz Celta Vigo'da beklenen çıkışı gösteremeyen genç milli oyuncu Emre Mor için devre arasında bir kez daha devreye girmeye hazırlanıyor.



Danimarka'da oynadığı dönemde Galatasaray'ın transfer adaylarından biri olan genç yetenek, o günlerde Türkiye'ye gelmek istememiş ve Borussia Dortmund'a gitmişti.



Almanya'da aradığını bulamayan Emre, son olarak Celta Vigo'ya transfer oldu ve yeniden patlama yapmaya çalışıyor.



Galatasaray Yönetimi, genç oyuncuyu bonservisiyle birlikte devre arasında ya da sezon sonunda almak için harekete geçmeyi planlıyor.







EMRE MOR'UN ANNESİ: ''GALATASARAY TARAFTARIYDI''



Emre Mor'un annesi Güzela Bekirov, CNN Türk'te katıldığı bir programda genç oyuncunun Galatasaraylı olduğunu söylemişti.







F.BAHÇE DE DEVREDE



Sezon başında Borussia Dortmund'dan transfer etmek için büyük bir çaba sarf eden sarı-lacivertli yönetim, amacına ulaşamamıştı.



TFF'nın önümüzdeki yıllarda yabancı sınırını yeniden getirmeyi düşünmesi, F.Bahçe yönetimini bir kez daha harekete geçirdi.



Sarı-lacivertliler, genç futbolcuyu G.Saray'dan önce ikna ederek kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

