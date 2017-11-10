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Trabzonspor'dan 10 Kasım mesajı

Trabzonspor Yönetim Kurulu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 79. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Spor / 10 Kasım 2017 Cuma 13:09
Trabzonspor'dan 10 Kasım mesajı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

'Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 79. yıl dönümü. O'nun önderliği etrafında kenetlenen milletimizin verdiği İstiklal mücadelesi, bizim bugün sarsılmaz bir ulus olarak varoluşumuzun temelini teşkil ediyor.

Atatürk, silah ve fikir arkadaşlarıyla beraber, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarlarken yüce bir milletin en büyük değerinin bağımsızlık olduğunun bilinci ve kararlılığıyla hareket ettiler. Bağımsızlık ve ulus bilinci bugün de Türk milletinin en kıymetli hazinesi olmalıdır. Bu kıymetten ödün vermeden ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine eriştirmek ise varlığını Mustafa Kemal Atatürk'e ve İstiklal mücadelesi veren kahraman atalarına borçlu birer vatandaş olarak hepimizin ödevi olmalıdır.

Bu duygu ve düşünceler ile beraber Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir defa daha minnet ve özlemle anıyoruz Saygılarımızla.'

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