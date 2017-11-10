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Trabzonspor'da gergin antrenman

Antalya kampındaki idmanda tartışan Volkan Şen ile Rodallega'yı takım arkadaşları ayırdı.

Spor / 10 Kasım 2017 Cuma 12:32
Trabzonspor'da gergin antrenman

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp yapan Trabzonspor'un antrenmanında, futbolculardan Volkan Şen ile Hugo Rodallega arasında gerginlik yaşandı.

Belek Turizm Merkezi'nde Limak Arcadia Otel'in sahasında gerçekleştirilen idmandaki taktik maçta, bir pozisyonda karşı karşıya gelen ve topun dışarıya çıkıp çıkmadığı konusunda anlaşmazlık yaşayıp tartışan Volkan Şen ile Hugo Rodallega'yı takım arkadaşları ayırdı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay da Volkan Şen'i sakinleştirdi.



Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda bordo-mavili futbolcular, kondisyon çalışmasının ardından dar alanda taktiksel ağırlıklı maç yaptı.

Süper Lig'in 9. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Burak Yılmaz, yaklaşık 20 gün sonra takımla ilk antrenmanına çıktı.

Slovakya Milli Futbol Takımı'nın kampından sakat dönen Juraj Kucka ile tedavisi devam eden Ogenyi Onazi, takımdan ayrı koştu.

Milli takım kamplarında bulunan Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Abdülkadir Ömür, Tomas Hubocan, Matus Bero ve Jan Durica da idmana katılmadı.

Trabzonspor, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı idmanla sürdürecek.




Trabzonspor


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