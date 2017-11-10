Rezalet! 1 şutumuz bile yok...

2018 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanamayan A Milli Takım, Romanya ile yaptığı hazırlık maçının ilk yarısında inanılması güç bir istatistiğe imza attı
A Milli Takım hazırlık maçında Romanya'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
İlk yarıyı 1-0 geride kapatan A Milli Takım isteksiz görüntüsüyle izleyenlerin tepkisini çekti. İlk yarıda kaleye şut çekemeyen Milli Takım, korner dahi kullanamadı.
İşte millilerin ilk yarı performansı:
Toplam şut: 0
İsabetli şut: 0
Korner: 0
LUCESCU'NUN KARNESİ DE KÖTÜ
A Milli Takım, Mircea Lucescu döneminde istediği sonuçları alamadı.
Lucescu ile bir tanesi özel dört tanesi resmi toplam beş maça çıkan A Milli Takım, sadece bir kez kazanabildi. Evinde Hırvatistan'ı 1-0 yenen Türkiye yine evinde İzlanda karşısında 3-0 kaybetti. Deplasmanda Ukrayna ve Romanya karşısında 2-0 yenilen Milliler, Finlandiya ile 2-2 berabere kalmıştı
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