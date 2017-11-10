Rezalet! 1 şutumuz bile yok...

A Milli Takım hazırlık maçında Romanya'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu.



İlk yarıyı 1-0 geride kapatan A Milli Takım isteksiz görüntüsüyle izleyenlerin tepkisini çekti. İlk yarıda kaleye şut çekemeyen Milli Takım, korner dahi kullanamadı.



İşte millilerin ilk yarı performansı:



Toplam şut: 0

İsabetli şut: 0

Korner: 0



LUCESCU'NUN KARNESİ DE KÖTÜ



A Milli Takım, Mircea Lucescu döneminde istediği sonuçları alamadı.



Lucescu ile bir tanesi özel dört tanesi resmi toplam beş maça çıkan A Milli Takım, sadece bir kez kazanabildi. Evinde Hırvatistan'ı 1-0 yenen Türkiye yine evinde İzlanda karşısında 3-0 kaybetti. Deplasmanda Ukrayna ve Romanya karşısında 2-0 yenilen Milliler, Finlandiya ile 2-2 berabere kalmıştı

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