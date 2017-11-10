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Kulüp başkanına FETÖ'den zorla getirme kararı

FETÖ/PDY, finans ayağına yönelik soruşturma kapsamında Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek'in zorla getirilmesi için yazı yazılması kararlaştırıldı.

Spor / 10 Kasım 2017 Cuma 21:20
Kulüp başkanına FETÖ'den zorla getirme kararı

Denizli'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY), finans ayağına yönelik soruşturma kapsamında 33'ü tutuklu 67 sanıklı iş adamları davasının 4'üncü duruşmasının ara kararı verildi.

Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek'in zorla getirilmesi için yazı yazılması kararlaştırıldı.

Denizli'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY), finans ayağına yönelik soruşturma kapsamında 33'ü tutuklu 67 sanıklı iş adamları davasının 4'üncü duruşmasının ara kararı verildi.

Denizli'de FETÖ/PDY'nin finans yapılanmasına yönelik iş adamlarına yönelik, aralarında Denizli eski Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer'in de bulunduğu davanın 4'üncü duruşması görüldü. Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanıklar, avukatlar ve sanık yakınları alındı. 67 iş adamına yönelik FETÖ/PDY terör örgütüne finans sağladığı suçlamaları ile yargılaması yapılan davada, mahkeme başkanı 2 saatlik aranın ardından kararını verdi. Mahkeme, Ali S., İskender D., Fahrettin A. ve Özkan A.'nın adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Mahkeme, 4 sanığın tahliyesine karar vermesinin ardından dava kapsamında tutuklu sayısı 29 oldu.

BAŞKANA ZORLA GETİRME KARARI

Öte yandan mahkeme, Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek'in zorla getirilmesi için yazı yazılması kararı verildi.

Sanıklar hakkında terör örgütüne üye olmak ve finans sağlamaktan Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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