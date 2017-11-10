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Gomis'ten kanser hastası çocuklara anlamlı destek

Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Bahçelievler’deki Madical Park’ta kanser hastası çocukları ziyaret etti.

Spor / 10 Kasım 2017 Cuma 15:26
Gomis'ten kanser hastası çocuklara anlamlı destek

Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis, yeşil sahalardaki başarılı performansının dışında sosyal sorumluluk projeleriyle de yakından ilgileniyor.

Fransız futbolcu, bu kapsamda Bahçelievler'deki Madical Park'ta kanser hastası çocukları ziyaret etti.



Burada konuşma yapan Gomis, böyle bir etkinlikte olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, “Burada olduğum için mutluyum. Buraya daha önceden sağlık kontrollerini yapmıştım. Buraya Galatasaray'ın elçisi olarak geldim. Bunun Galatasaray'ın değerlerine uygun olduğunu düşünüyorum. Galatasaray demek paylaşım demek. Kişisel olarak da ben bu çocuklara nasıl yardım edebilirimi düşündüm onun için geldim. Türkiye'ye ilk geldiği dönemde Türk insanları bana çok yardım etti. Dolayısıyla bunu nasıl ödeyebilirimi düşündüm. Buna karşılık olarak çocuklara yardım etmek aklıma geldi. Ben de bir aile babası olduğum için çocukların ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Çocuklarımla geçirdiğim vaktin bir kısmını da buradaki çocuklarla geçirmek, onlara yardım etmek istedim. Çünkü bir çocuğun gözündeki gülüşün ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Buraya Galatasaray'dan arkadaşlarım ve doktorumuz Yener Bey ile geldik. Eksiklikleri bulup, onlara yardım etmek istiyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gomis, hasta olan çocuklarla pasta kesti. Yıldız golcü, daha sonra çocuklara Galatasaray forması hediye etti.

GalatasaraySosyal Sorumluluk


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