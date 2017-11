Friedel teknik direktör oldu

ABD'li eski kaleci Brad Friedel, Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden New England Revolution'da teknik direktörlük görevine getirildi.



Galatasaray'ın 1995-96 sezonunda kalesini koruyan ve o dönem sarı-kırmızılı ekiple Türkiye Kupası'nı kaldıran Friedel, kariyerine teknik direktör olarak devam edecek.



New England Revolution'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 46 yaşındaki ABD'li eski kalecinin teknik direktör olarak görev alacağı belirtildi.



MLS'te normal sezonu 7. sırada tamamlayan ve play-off turuna katılma şansını kaybeden New England Revolution'da yaklaşık 6 yıldır takımın başında bulunan Jay Heaps ile yollar geçen eylül ayında ayrılmıştı.



Aktif kalecilik kariyerini 2015'te 44 yaşındayken noktalayan Friedel, Premier Lig'de 2004-2012 yıllarında 310 maça çıkarak bu alanda rekor kırmıştı. Friedel, ABD Milli Takımı'nda ise 82 maçta görev almıştı.