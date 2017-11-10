Beyaz Gazete Ana Sayfa

Badji, kendi Kayserispor'a adadı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Senegalli orta saha oyuncusu Stephane Badji, maçlara iyi motive olup en iyi performansını göstermeye çalıştığını söyledi.

Spor / 10 Kasım 2017 Cuma 13:50
Badji, kendi Kayserispor'a adadı

Kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Badji, lige iyi başladıklarını, bunun sezon sonuna kadar devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Badji, takıma üst seviyede katkı sağlamak amacında olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

'Lige iyi başladık, her şey güzel gidiyor. Sezon sonunda da ligi iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum. Maçlara iyi hazırlanıyoruz. Verdiğimiz emeklerin sonucunu da iyi bir şekilde alacağımıza inanıyorum. Ligde ilk yarıyı alt sıralarda bitirmek istemiyoruz. Çalışmalarımız da bu yönde devam ediyor. Benim performansımın iyi olma sebebi de maçlara iyi motive oluyorum. Kulüpte ayakkabıları temizleyen, kıyafetleri yıkayanlardan en üst seviyeye kadar herkes bize yardımcı oluyor. Bu da bizi motive ediyor. Ben de elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve takıma en üst seviyede katkım oluyor. Bu da beni mutlu ediyor.'

Bu sezon ligdeki takımların iyi kadrolar kurduklarını ve seviyenin üst düzeye çıktığını vurgulayan Badji, 'Bu sezon, Süper Lig'in seviyesi gerçekten çok yüksek. Daha önce 2015-2016'da burada oynamıştım. O dönemlerle bu yılı karşılaştırdığımda gerçekten Süper Lig çok yüksek seviyede.' ifadelerini kullandı.

- Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında 19 Kasım Pazar günü Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yaklaşık 2 saat süren idmanda futbolcular; kondisyon, pas ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.

İdmana, milli takım kamplarında bulunan Deniz Türüç, Atila Turan, Cristian Sapunaru, Oleksandr Kucher, Asamoah Gyan ve Ryan Mendes ile sakatlığı devam eden Portekizli oyuncu Silvestre Varela katılmadı.

Milli TakımKayserisporAsamoah GyanSüper LigGençlerbirliği


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar