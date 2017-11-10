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Abramovic o kulübe talip oldu

İngiliz ekibi Chelsea'nin Rus sahibi Abramovic, borçlarını ödeyemediği için batma noktasına gelen İzmir ekibi Karşıyaka'ya talip oldu.

Spor / 10 Kasım 2017 Cuma 15:00
Abramovic o kulübe talip oldu

Geçtiğimiz haftalarda borçları nedeniyle puan silinme hatta küme düşme tehlikesi ile yüz yüze gelip, büyük taraftarının sayesinde bu durumdan kurtulan Karşıyaka'ya dünyanın sayılı zenginlerinden Roman Abramoviç talip oldu!

Son yıllarda Türkiye'ye yatırım yapma isteği en yüksek seviyede olan Rus dolar milyarderi Roman Abramoviç yakın zamanda Muğla'nın Karaca mahallesine 500 metre yakınındaki Karaca Adasına da talip olmuş , adanın sit alanından çıkması için 35 milyon dolardan fazla teklif etmişti.



REDDEDİLMESİ ZOR TEKLİF YAPTI

İngiltere Premier Ligi takımlarından Chelsea'nin de sahibi olan Roman Abramoviç, Türkiye'nin en iyi taraftar gruplarından birine sahip İzmir temsilcisi Karşıyaka'ya talip oldu!
Taraftarın borçları ödemesi ve takımı sahiplenmesine rağmen maddi sıkıntılardan bir türlü kurtulamayan Karşıyaka kulübüne Rus dolar milyarderi Roman Abramoviç'in geri çevrilmesi zor bir teklif yaptığı iddia edilip, bu konuda ısrarcı olduğu söylenmekte.

Roman AbramoviçChelseaTürkiyeKarşıyaka


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