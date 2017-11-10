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A Milli Takım, Antalya'da

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile yapacağı özel maç için Antalya’ya geldi.

Spor / 10 Kasım 2017 Cuma 14:37
A Milli Takım, Antalya'da

Arnavutluk ile yapacağı özel maç için Romanya'dan özel uçakla hareket eden ay-yıldızlı kafile, Antalya'ya ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, başkanlığındaki A Milli Takım kafilesi, güvenlik önlemleri altında havalimanın CIP bölümünden çıkarak konaklayacağı otele hareket etti. Kafilede teknik yönetimden izin alan Kenan Karaman yer almadı. Karaman'ın yarın sabah kampa dahil olacağı belirtildi.

Milli takım, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde yarın akşam konaklayacakları otelin tesislerinde Arnavutluk maçının ilk antrenmanını yapacak.

Türkiye ile Arnavutluk 13 Kasım Pazartesi günü saat 20.30'da Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak.

Türkiye Futbol FederasyonuMilli TakımTeknik DirektörArnavutlukAli Dürüst


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