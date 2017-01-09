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Zlatan’dan eşine aykırı doğumgünü armağanı

Dünyanın en sansasyonel futbolcusu Ibrahimovic, bu haftayı da boş geçmedi.

Spor / 9 Ocak 2017 Pazartesi 11:52
Zlatan’dan eşine aykırı doğumgünü armağanı

The Sun'ın haberine göre İsveçli süper yıldız, eşi Helena Seger'e doğum gününde West Bromwich maçında attığı gol sonrası yaptığı sevincin fotoğrafını hediye etti.

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Fotoğrafta Ibrahimovic, Jesse Lingard'a doğru sıçrarken, İngiliz oyuncunun korkuyla Zlatan'a baktığı görülüyor. 34 yaşındaki yıldız, iki yıl önce bir muhabirin 'Eşinize ne hediye alacaksınız' sorusuna, 'Hiçbir şey, o zaten Zlatan'a sahip'




The SunİbrahimoviçHelena SegerWest BromwichZlatan İbrahimovic


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