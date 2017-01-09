Wesley Sneijder: Galatasaray'da devam etmek istiyorum

Gelen teklif üzerine Hollandalı oyuncu, menajeri Guido Albers ile beraber Başkan Dursun Özbek'le bir araya geldi.



Başkan Özbek'e, 'Beni göndermek istiyor musunuz?' diye soran Wesley Sneijder, 'Senden memnunuz; karar senin' yanıtı üzerine, 'Eşim ve ben Türkiye'de çok mutluyuz. Yeteri kadar para kazandık. Para için gitmem. Çünkü burada gelecek planları yapıyorum. Galatasaray'da devam etmek istiyorum.' dedi.



Özbek ise 'Sen gitmek istemiyorsan, biz gitmeni hiç istemeyiz' diyerek son noktayı koydu.





