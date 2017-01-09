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Wesley Sneijder: Galatasaray'da devam etmek istiyorum

Çin'den gelen 3 yıl için 25 milyon euro'luk teklif Wesley Sneijder'in kafasını karıştırdı ama İstanbul'dan ayrılmasına yetmedi.

Spor / 9 Ocak 2017 Pazartesi 10:16
Wesley Sneijder: Galatasaray'da devam etmek istiyorum

Gelen teklif üzerine Hollandalı oyuncu, menajeri Guido Albers ile beraber Başkan Dursun Özbek'le bir araya geldi.

Başkan Özbek'e, 'Beni göndermek istiyor musunuz?' diye soran Wesley Sneijder, 'Senden memnunuz; karar senin' yanıtı üzerine, 'Eşim ve ben Türkiye'de çok mutluyuz. Yeteri kadar para kazandık. Para için gitmem. Çünkü burada gelecek planları yapıyorum. Galatasaray'da devam etmek istiyorum.' dedi.

Özbek ise 'Sen gitmek istemiyorsan, biz gitmeni hiç istemeyiz' diyerek son noktayı koydu.


Wesley SneijderGalatasaray


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